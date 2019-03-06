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Rum Meclisi enerji komitesi Lakkotripis tarafından bilgilendirildi

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Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki “Glafkos” hedefindeki bulgular konusunda, Rum Meclisi Enerji Komitesi üyelerini kapalı kapılar ardında bilgilendirdiği belirtildi.
Rum Meclisi enerji komitesi Lakkotripis tarafından bilgilendirildi

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki “Glafkos” hedefindeki bulgular konusunda, Rum Meclisi Enerji Komitesi üyelerini kapalı kapılar ardında bilgilendirdiği belirtildi. 
Fileleftheros gazetesi “ExxonMobil’in Varlığını Genişletmesi-MEB’deki Faaliyetlerin Daha Da Geliştirilmesi İçin Meclis’te Teyitler” başlıklı haberinde,  Rum Meclisi Enerji Komitesi üyelerinin, “Glafkos” hedefindeki bulgulara ilişkin gizli veriler  konusunda,  dün,  Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis tarafından, kapalı kapılar ardında bilgilendirildiğini yazdı.
Rum Meclisi Enerji Komitesi’nin, Exxon Mobil-Qatar Petroleum’un sonraki hedeflerinin “Spiros” ve “Ezekias” olarak isimlendirilmesini önerdiğini yazan gazete, Komite üyelerinin, Exxon Mobil’in Güney Kıbrıs’taki yetkilisi Varnavas Theodosiu’nun da toplantıda yer almasından faydalanarak “Glafkos” isminin nereden geldiğini sorduklarını belirtti. 
Habere göre Theodosiu, bu soruya karşılık olarak, “Glafkos” isminin, bu hedefe ilişkin çalışmalara katılan ve sismolojik olguları analiz eden ExxonMobil elemanı tarafından seçildiğini, söz konusu kişinin deniz insanı olduğunu ve denizle ilgili mitolojik bir isim seçtiğini ifade etti. 
Milletvekillerinin ilgisinin, sadece bilgi teorisiyle sınırlı kalmadığını, sondaj ile ilgili ayrıntılara da ilgi gösterdiklerini  yazan gazete, milletvekillerinin, Exxon Mobil yetkilisinden, Amerikan şirketin, sözde “MEB” içerisindeki faaliyetlerine devam edeceği ve bunu genişleteceğine dair “net ifade” aldıklarını da belirtti. 
Habere göre Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, yatağın kalitesinin, teyit sondajının sonuçlarına yönelik olarak olumlu perspektif verdiği konusunda milletvekillerine bilgi verdi. 
Lakkotripis, ExxonMobil temsilcisinin toplantıdan ayrılmasından sonra ise milletvekillerine, Total ve ENI’nin sonraki sondajları, 7’inci parsele yönelik ruhsat, ExxonMobil’in başka parsellere yayılma ilgisi konusunda da bilgi verdi. 
Meclis Komite Başkanı Andreas Kiprianu, yaptığı açıklamada komitenin, kamu oyu önünde çok şeyin söylenemeyeceği, ayrıntılı ve derinlemesine bir bilgilendirmeye sahip olduğunu söyledi. 
Kiprianu, bugünkü bilgilendirmenin, Güney Kıbrıs için gerek enerji gerekse jeopolitik anlamda iyimser olan “MEB” içerisindeki,  önemli bulguları teyit ettiğini ifade etti. 
Kiprianu, “Glafkos” hedefi ve 10’uncu parselin jeolojik dokusunun “büyük perspektifler” ortaya koyduğunu da belirtti. 
Öte yandan Politis gazetesi, Rum Meclisi Enerji Komitesi milletvekillerinin, “Glafkos” hedefi  konusundaki bilgilendirmeden memnun olduğunu yazdı.
Gazete, “Glafkos” hedefindeki olumlu sonucun, buna komşu olan 3-4 hedef için de yeni beklentiler yarattığını, ExxonMobil’in bir sonraki araştırma sondajının, bu hedeflerden birine olmasının beklendiğini yazdı.
Gazete, Enerji Bakanı Lakkotripis’in, Meclis Komitesi’ni bilgilendirmesi çerçevesinde yapmış olduğu açıklamalara dayanarak “Afrodit” yatağına ilişkin anlaşmanın yeniden düzenlenmesine ilişkin Noble-Shell-Delek ile yürütülen müzakerelerin, 2-3 hafta içerisinde tamamlanacağını belirtti. 
Habere göre AKEL Limasol Milletvekili Kostas Kosta ise bir açıklama yaparak,i hükümetin, anlaşmanın yeniden düzenlenmesini kabul etme niyetine ilişkin görüş ayrılığını dile getirdi. 
Kosta, bunun, başka şirketlerin benzer  talepleri için kötü bir emsale denk olduğunu da söyledi. 
 

NEOFİTU 
Öte yandan Fileleftheros gazetesine göre DİSİ Başkanı Averof Neofitu, DİSİ’nin “Avrupa ve Güney Doğu Akdeniz’de Güvenlik. Jeopolitik Sorunlar ve Fırsatlar” konulu konferansı çerçevesinde, “MEB” ile ilgili gelişmelerden de söz etti. 
Neofitu, buradaki konuşmasında mülteci sorunu, AB’nin karşılaştığı sıkıntıların yanı sıra, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “MEB” içerisindeki gelişmelerden de bahsetti.   
Neofitu, ExxonMobil’in, “Glafkos” yatağıyla ilgili açıklamalarına atıfta bulunarak, jeopolitik haritanın değiştiğini, Güney Kıbrıs’ın ve AB’nin bölgedeki ikili ilişkilerine yönelik olarak ise yeni ufukların açıldığını ifade etti. 
Stratejik hedefin, Doğu Akdeniz’i, çarpışma bölgesinden, güvenlik, refah ve istikrar bölgesinde dönüştürmek olduğunu ifade eden Neofitu, AB’nin, bölgedeki istikrarın garanti altına alınması için önemli bir rol oynadığını da söyledi.

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