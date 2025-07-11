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Rum Meclisi, Schengen'e uyum kapsamında Bilgi ve Vize Sistemi kurulmasını öngören yasayı onayladı

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Rum Meclisi, Schengen müktesebatına uyum için Bilgi ve Vize Sistemi (VIS) kurulmasını öngören yasayı onayladı. Yasa, Güney Kıbrıs’ın Schengen’e katılımı halinde vize ve güvenlik sistemlerinin AB ile entegrasyonunu hedefliyor.
Rum Meclisi, Schengen'e uyum kapsamında Bilgi ve Vize Sistemi kurulmasını öngören yasayı onayladı

Rum meclisi, Schengen müktesebatına uyum için gerekli olan Bilgi ve Vize Sistemi (VIS) işletilmesi ve kullanılması ile ilgili yasayı onayladı.

Fileleftheros’un haberine göre 27 lehte oy kullanılan ve AKEL’li 10 milletvekilinin oy kullanmadığı yasa, Güney Kıbrıs’ın Schengen bölgesine katılım prosedürü tamamlanması durumunda, Avrupa merkezi sistemine bağlanabilecek yeni bir ulusal VIS kurulmasını öngörüyor. AB’nin Vize Kodları uygulamasını da güçlendiren yasa Güney Kıbrıs’ın dış sınırlarında vize prosedürlerini ve VIS’in Giriş/Çıkış Sistemi ile ulusal yasaklı kişi listesi (stop list) gibi diğer güvenlik sistemleriyle bağlantısını düzenliyor. Yasa ayrıca kişisel verilerin korunması kurallarıyla ilgili dış hizmet sağlayıcılarıyla uyum zorunluluğu getiriyor.

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