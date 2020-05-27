Rum Milletvekili Aihm’de Açtığı Davayı Kazandı

Rum Milletvekili Zaharias Kulias, 2012 yılında hakkında görülen bir davadaki yargıçlardan birinin oğlunun, karşı tarafın avukatının bürosunda çalıştığını ispatlayarak, adil yargılanmadığı gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde açtığı davayı kazandı.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Milletvekili Zaharias Kulias’ın sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti” aleyhine, adil yargılanma ve tarafsızlık ilkesinin ihlal edildiği gerekçesiyle AİHM’de açtığı davanın dün sonuçlandığını ve mahkemenin Kulias’ı haklı bulduğunu yazdı.

Habere göre, DİKO Milletvekili Kulias, 2012 yılında AİHM’ye yaptığı başvuruda, Güney Kıbrıs’ta aleyhine açılan bir davada görev alan yargıçlardan birinin oğlunun, davacı tarafın avukatının ofisinde çalıştığı, bu sebepten ötürü tarafsızlık ilkesinin ihlal edildiği iddiasında bulundu.

Davayı inceleyen AİHM’nin Kulias’ı haklı bulduğu ve “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni” 9 bin 600 Euro manevi tazminat ödemeye mahkum ettiğini aktaran gazete, Kulias’ın sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti” aleyhine tazminat davası da açabileceğini vurguladı.