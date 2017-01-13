Rum nüfusunun yüzde 16,22’si fakirlik sınırının altında

Rum İstatistik Dairesi, 2015’te Rum nüfusunun yüzde 16,2’sinin fakirlik sınırının, yani kişi başına yıllık 8 bin 276 Euro’luk gelir düzeyinin altında kaldığını açıkladı.

Politis ve diğer gazeteler Rum İstatistik Dairesi’nin “2012-2015 dönemi Hane Halkı Gelir ve Yaşam Koşulları” konulu araştırma sonuçlarını dün açıkladığını haber verdi.

Araştırmaya göre 2015’te Rum nüfusunun yüzde 16,2’si (136 bin 899 kişi) fakirlik sınırının, yani kişi başına yıllık 8 bin 276 Euro’luk gelir düzeyinin altında kaldı. 2014’te fakirlik sınırı ise kişi başına yıllık 8 bin 640 Euro gelir ve oranın da yüzde 14,4 (123 bin 190 kişi) idi. AB istatistiklerine göre ise Rum nüfusunun fakirlik sınırının altındaki oranı 2015’te yüzde 17,3; 2014’te ise yüzde 17,2.

Rum İstatistik Dairesi 2015’te nüfusun yüzde 28,9’unun ise fakirlik sınırında olduğunu açıkladı.