Rum Sağlık Bakanı önce 'Covid aşısı zorunlu olmalı' dedi, sonra geri adım attı

Rum Sağlık Bakanı Konstantinis Ioannou dün ANT-1 TV'de katıldığı bir programda kendisine yöneltilen "Covid-19 aşısını hazır olduğu zaman tüm toplum tarafından zorunlu olarak kullanılacak mı?" şeklindeki soruya "evet, zorunludur" cevabı verdikten sonra, gelen tepkiler üzerine akşam CyBC'de katıldığı programda bundan geri atarak "bu benim kişisel görüşümdür" ifadelerini kullandı.

Ioannou, "Benim kendi görüşümü söylemem bir hataydı. Zaten toplumun yüzde 60-70'lik kısmı aşılandığı zaman statiksel olarak bu tüm toplumda bir bağışıklık anlamına gelmektedir. Kıbrıs'ta 'anti-aşı' hareketi çok yüksek değil çünkü toplumun büyük çoğunluğu aşı konusunda gönüllü davranıyor" diye konuştu.

Öte yandan aşının hazır olmasının en iyi ihtimalle yıl sonu ya da 2021 başı olabileceğini söyleyen Rum Bakan, bu konuda kesin konuşmanın mümkün olmadığını ancak hükümetin, şimdiden olası bir aşı için 1.2 milyon adet sipariş verdiğini belirtti.