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Rum siyasi partiler yanlışlıkla verilen devlet katkı payını iade etmiyor

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Güney Kıbrıs’taki altı siyasi partiye 2020-2021 yılları arasında verilen devlet ödeneğinde yanlışlık olduğu, Sayıştay raporunda bu hatanın tespit edilmesine karşın altı partiden sadece AKEL’in bu ödeneği iade ettiği bildirildi.
Rum siyasi partiler yanlışlıkla verilen devlet katkı payını iade etmiyor

Politis gazetesi, “Beş Partiye 663 Bin Euro’yu Yasadışı Paylaştırdılar” başlığı altında verdiği haberinde, DİKO, AKEL, Vatandaşlar İttifakı, Dayanışma Hareketi, EDİ ve DİPA partilerine 2020-2021 yıllarında hatalı şekilde fazladan devlet katkı payı ödendiğini yazdı.

Rum Sayıştay raporunda bu durumun tespit edildiği belirtilirken, fazla aldığı parayı iade eden tek partinin şu ana kadar sadece AKEL olduğunu yazan gazete, AKEL’in bin 558 Euro’yu iade ettiğini vurguladı.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un, kendilerine verilen 47 bin 321 Euro’yı iade etmeyeceklerini, bu parayı hak ettiklerini açıkladığına da dikkat çeken gazete, parayı iade etmeyen partilere hukuki davaların hangi makam tarafından açılacağı konusunda da Rum Maliye Bakanlığı ile Meclisi arasında anlaşmazlık bulunduğunu belirtti.

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