Rum Siyasi Partilerden Başpiskopos Makarios’un Ölüm Yıldönümü Nedeniye Mesajlar

Rum siyasi partileri, Başpiskopos Makarios’un ölüm yıldönümü nedeniyle mesajlar yayımladı.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre AKEL, Başpiskopos Makarios’un sömürge karşıtı mücadelenin lideri olduğunu ve EOKA’nın lideri olarak, sol hareket aleyhindeki aşırı sağcı terörizmi kınamaktan çekinmediğini kaydetti.

DİKO, Başpiskopos Makarios’un “Kıbrıs’ın bölünmesi ve Türkleştirilmesi planları” önündeki en büyük engel olduğunu ve bu nedenle de 1974 darbesinin hedefi olduğunu savundu.

EDEK ise, Rum Hükümeti’ne ve Rum siyasetçilere, Makarios’un zamanında yapmış olduğu “işgali sona erdirmek” ve “adil ve kalıcı çözüm bulabilmek için uzun ve zorlu bir mücadele başlatma” çağrısına kulak vermeleri çağrısında bulundu.