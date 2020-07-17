RUM Tarafı 4 Konuda KKTC’den İzahat İsteyecek

Rum tarafının, KKTC tarafından dün sunulan ve KKTC’nin yeni tip koronavirüsle ilgili sürecine dair epidemiyolojik raporunun ele alınacağı İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin gelecek haftaki toplantısında, 4 konuda izahat ve bilgi talep edeceği haber verildi.

Alithia, “İzahat İstenecek… İşgal Bölgelerinin Epidemiyolojik Belgesi Masada” başlıklı haberinde, Sağlık Teknik Komitesi’nin Rum eş başkanı Leonidas Filaktu, Kıbrıs Türk tarafının raporunun ele alınacağı toplantıda 4 konunun izah edilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Filaktu 21 Temmuz’da saat 11.00’de telekonferans yöntemiyle yapılacak teknik komite toplantısına, her iki tarafın bilimsel grup üyelerinin davet edileceğini söyledi.

Toplantıda izahat isteyecekleri konuları açıklarken ilk iki sıraya Kıbrıs Türk tarafınca sunulan raporun değerlendirilmesinden ortaya çıkan meseleler ile Ercan Havaalanı’nın ve limanların açılmasından sonra Türkiye’den gelen yolcular ile yurtdışından dönüş yapan KKTC vatandaşları açısından ülkede hâkim olan durumu koydu.

Üçüncü konunun, Rum tarafı için de “tehlikelere gebe olduğunu” öne sürdüğü mülteciler meselesi olduğunun altını çizen Filektu kara kapılarında geçerli olan denetim ve önlemlere dair de izahat verilmesi gerektiğini, KKTC’deki önlemlerin birçok kez değiştirildiğini, yürürlükte bulunan kuralların neler olduğuna dair kafa karışıklığı bulunduğunu savundu.

Filaktu, İki Toplumlu Sağlık Komitesi toplantısına her iki taraftan epidemiyologların da davet edileceğini, toplantıda Kıbrıs Türk tarafının yönelteceği sorulara da cevap verileceğini de sözlerine ekledi.