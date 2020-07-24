Rum Tarafı Anastasiadis’in Paris Ziyaretinin Sonuçlarından Memnun

Rum tarafının, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un dün Paris’te bir araya geldiği Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yönelik güvencelerinden memnun olduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Dayanışma Topladı” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında dün Paris’te gerçekleşen görüşmenin sonuçlarından memnun olduğunu yazdı.

Türkiye’nin ileri sürülen provokasyonları konusunda, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un kamuoyu önünde gönderdiği mesajların Rum kesimini sevindirdiğini, çünkü bunların oldukça olumlu mesajlar olarak addedildiğini öne süren gazete, enerji konusunda ise, Fransız Total şirketinin sözde Rum MEB’inden ayrılmayacağı ve araştırmalarını sürdüreceğine dair güvencelerin de aynı derece önemli olduğuna işaret etti.

Gazete, deniz üssü konusunun ilerlemiyor olabileceğini, fakat bunun iki tarafın planlamaları içerisinde bulunduğunu da kaydetti.

MACRON

Gazeteye göre açıklamasında, Avrupalı ortakların Brüksel’de egemen bir Avrupa için çalıştıklarını dile getiren Macron “Anastasiadis’in Paris’te bulunmasının, Doğu Akdeniz’deki egemenliğin tüm Avrupalılar açısından önemini göstermekte olduğunu” ifade etti.

Macron sözlerinin devamında “gerçekten, bizim için hayati öneme sahip olan Akdeniz’in bu kısmında enerji ve güvenlik konuları şu an önemlidir” ifadesini de kullandı.

“Güvenlik meselelerini başka aktörlerin ellerine bırakmalarının çok ciddi bir hata olacağını” da öne süren Macron, “bunun Avrupa için bir seçenek olmadığını ve bunun Fransa’nın gerçekleşmesine izin vermeyeceği bir şey olduğunu” da savundu.

“Fransa’nın, egemenlik haklarıyla ilgili Türk ihlalleri karşısında, bir kez daha Kıbrıs ve Yunanistan’a olan tam dayanışmasını” da ifade eden Macron “AB üyesi bir devletin deniz bölgesinin ihlal edilmesi veya tehdit altında olmasının kabul edilemez olduğunu” da öne sürerek “buna katkıda bulunanların yaptırıma tabi tutulmaları gerektiğini aynı zamanda (Rum kesiminin) Fransa’nın bu konudaki desteğine güvenebileceğini” de ifade etti.

Avrupa’nın büyük bir kararlılıkla, egemenliğini savunması gerektiğini ifade eden Macron, Avrupa’nın Akdeniz’deki güvenlikle ilgili konuları gözden geçirmesi gerektiğini ifade etti.

Macron’un Anastasiadis’i Ağustos ayı sonu-Eylül başında Paris’te gerçekleşecek olan MED7 zirvesine katılmaya çağırdığını da yazan gazete, Güney Avrupa’nın 7 lideri arasında toplantı yapılmasının şu an oldukça önemli olduğunu, çünkü bunun, Rum kesiminin Türkiye başlığının somut bir şekilde ele alınacağı ve Ankara aleyhinde kararlar alınmasını umduğu bir sonraki Avrupa Konseyi toplantısı arifesinde gerçekleştirileceğini ileri sürdü.

ANASTASİADİS

Gazeteye göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise konuşmasında, Macron’un rolünün Avrupa içerisinde üstlendiği liderlik inisiyatifleriyle sınırlı olmaması ve bunun ötesine de uzanmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, Macron’un Fransa’yı, ne yazık ki Avrupa’nın olmadığı Akdeniz’de, bir istikrar ve güvenlik ayağı olarak yücelttiğini savundu.

Anastasiadis Macron’a, Fransa’nın Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin ilgisi ve istikrarlı pozisyonu konusunda gerek kendisinin, gerekse Rum halkının teşekkürlerini de iletti.

Anastasiadis Macron’a “Akdeniz’in en nihayetinde Türkiye veya başka güçlerin kontrolü altındaki bir bölge olmaması konusunda üstlendiği inisiyatifler hakkında özellikle teşekkür etmek istediğini” de söyledi.

Bu inisiyatiflerin Avrupa’nın rolünün ne olması gerektiğini gösterdiğini savunan Rum lider, Avrupa’nın rolünün açıklamalarla sınırlı olmaması gerektiğini, aynı zamanda yapacağı girişimlerle lider rol üstlenmesi ve üye devletlere destek olması gerektiğini ifade etti.

Anastasiadis konuşmasında “bugünlerde ve geçtiğimiz aylarda kayda geçirilenler, Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’inin ihlal edilmesi, Maraş’ın kolonize edilmesine dair tehditler, Suriye’de Irak’ta meydana gelenler, aynı zamanda bugünlerde ve bu saatlerde Yunanistan ve Libya’da meydana gelenler, Avrupa cephesinden ne kadar boşluk olduğunu, aynı zamanda, üstlendiğiniz inisiyatiflerle, Avrupa halkları ve özellikle Avrupa’nın oynaması gereken rolden etkilenmekte olan ülkelerin beslediği bir umut ışığı dolmakta olduğunu göstermektedir” ifadesini de kullandı.

Gazete, Anastasiadis’in Macron’a Rum kesiminin daima Fransız donanması için en misafirperver ülke olacağı güvencesini verdiğini de ekledi.

Politis gazetesi ise “Macron Yunanca Konuştu ve Ankara’ya Mesaj Gönderdi- Fransa Söz Hakkı ve Rol İstiyor- Fransa Doğu Akdeniz’de Düzeyi Yükseltilmiş Rol İstiyor- Paris AB’nin Bölgedeki Egemenliğinin Önemli Olduğunu Belirtiyor” başlıklarıyla geniş yer ayırdığı haberinde, Anastasiadis ile Macron arasında dün gerçekleştirilen görüşmenin, iki ülke arasındaki iyi ilişkileri teyit ettiğini ve buna paralel olarak “Ankara’nın Doğu Akdeniz’in tüm açık meseleleriyle ilgili olarak kendi şartlarını empoze etmemesinin, Paris açısından belirleyici öneme sahip olduğu mesajını gönderdiğini” yazdı.

Alithia gazetesi habere “Emmanuel Macron’dan Saldırgan Konuşma- Türkiye’ye ‘Fransızca’ Söyledi- Doğu Akdeniz’in Güvenliğini Türkiye’ye Bırakmamız Hata Olur- Anastasiadis: Fransa Avrupa’nın Boşluğunu Dolduruyor- Avrupa’nın Rolünün Bu Olması Lazım”; Haravgi ise “Macron: Doğu Akdeniz Fransa İçin Hayati Öneme Sahip- Güvenliğin Başka Aktörlerin Eline Bırakılması Hata” başlıklarıyla yer verdi.