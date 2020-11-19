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Rum Tarım Bakanının Covid-19 Testi Pozitif

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Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis’in Covid-19 testinin pozitif çıkması ve diğer iki bakanın da karantinada olması dolayısıyla, Bakanlar Kurulu’nun bu sabah gerçekleştirilmesi planlanan toplantısının iptal edildiği haber verildi.
Rum Tarım Bakanının Covid-19 Testi Pozitif

Rum haber kaynakları, Kostas Kadis’in Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve karantinaya alındığını açıklamasının ardından, Kadis’le yakın temasta bulunduğu düşünülen iki bakana daha, karantinada kalmaları talimatı verildiğini belirtti.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise konuyla ilgili açıklamasında, Bakanlar Kurulu’nun geriye kalan tüm üyelerine bu sabah saat 10.00’da test yapılacağını açıkladı.

Rum Yönetimi Başkanlığı’nda çalışan üç kişinin testinin dün pozitif çıktığı da kaydedilen haberde, tespit edilen 3 pozitif vakanın ardından Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile çalışanların tümüne test yapıldığı ve testlerin negatif çıktığı belirtildi.

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