“Rum Yönetimi Çin Kozunu Oynayacak”

Fileleftheros “Çin Kozu… Kıbrıs Sorunu ve BM Barış Gücü Konusunda Pekin’in BM Güvenlik Konseyi’ndeki Rolü Anahtar… Wang Yi Larnaka’da Hristodulidis’le görüştü” başlıklı haberinde, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin Afrika’ya giderken Güney Kıbrıs’ta kısa bir istasyon yaparak Rum dengi Nikos Hristodulidis ile Larnaka’da görüştüğünü yazdı.

Habere göre Hristodulidis, BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi Çin’in BM Barış Gücü ve genel olarak Kıbrıs sorununun görüşülmesi sırasında Pekin’in ezelden beri verdiği desteği bir kez daha kullanmak için, Wang Yi’nin uğrayışının verdiği fırsattan istifade, Rum yönetiminin Kıbrıs sorunundaki gelişmelerle ilgili tezlerini aktardı.

Hristodulidis Wang Yi ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Kıbrıs sorununu ele aldıklarını belirterek Güvenlik Konseyi daimi üyesi Çin’in, özellikle Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki ve kapalı Maraş’taki faaliyetleri ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatma çabalarının devam ettiği bu konjonktürde Güvenlik Konseyi’ndeki rolünün belirleyici önemde olduğunu söyledi.

Hristodulidis bu çerçevede Çinli dengi ile özellikle Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasını ele alması öncesinde görüş alışverişinde bulunduklarını ve Kıbrıs sorununda iki bölgeli iki toplumlu federasyon çerçevesinden çıkılmaması gerektiğine dair gerekli mesajların verildiğini kaydetti.