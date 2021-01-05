  • BIST 1.500
  • Altın 462,752
  • Dolar 7,4025
  • Euro 9,0879
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAPilli: 20'si yerel 26 pozitif vaka

“Rum Yönetimi Çin Kozunu Oynayacak”

» »
Rum yönetiminin, BM Güvenlik Konseyi’nde Kıbrıs sorunu ele alınırken, Konsey içinde “güçlü Çin kozunu kullanacağı” bildirildi.
“Rum Yönetimi Çin Kozunu Oynayacak”

Fileleftheros “Çin Kozu… Kıbrıs Sorunu ve BM Barış Gücü Konusunda Pekin’in BM Güvenlik Konseyi’ndeki Rolü Anahtar… Wang Yi Larnaka’da Hristodulidis’le görüştü” başlıklı haberinde, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin Afrika’ya giderken Güney Kıbrıs’ta kısa bir istasyon yaparak Rum dengi Nikos Hristodulidis ile Larnaka’da görüştüğünü yazdı.

Habere göre Hristodulidis, BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi Çin’in BM Barış Gücü ve genel olarak Kıbrıs sorununun görüşülmesi sırasında Pekin’in ezelden beri verdiği desteği bir kez daha kullanmak için, Wang Yi’nin uğrayışının verdiği fırsattan istifade, Rum yönetiminin Kıbrıs sorunundaki gelişmelerle ilgili tezlerini aktardı.

Hristodulidis Wang Yi ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Kıbrıs sorununu ele aldıklarını belirterek Güvenlik Konseyi daimi üyesi Çin’in, özellikle Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki ve kapalı Maraş’taki faaliyetleri ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatma çabalarının devam ettiği bu konjonktürde Güvenlik Konseyi’ndeki rolünün belirleyici önemde olduğunu söyledi.

Hristodulidis bu çerçevede Çinli dengi ile özellikle Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasını ele alması öncesinde görüş alışverişinde bulunduklarını ve Kıbrıs sorununda iki bölgeli iki toplumlu federasyon çerçevesinden çıkılmaması gerektiğine dair gerekli mesajların verildiğini kaydetti. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’ta ikinci kez genel kapanmaya gidilmesi gündemde…04 Ocak 2021 Pazartesi 12:32
  • Güney’de Yeniden Genel Kapanmaya Gidiliyor04 Ocak 2021 Pazartesi 12:03
  • Çin Dışişleri Bakanı Güney Kıbrıs’a Gidiyor04 Ocak 2021 Pazartesi 11:15
  • Tatar’ın Anastasiadis’in Röportajıyla İlgili Açıklamaları Rum Basınında04 Ocak 2021 Pazartesi 11:07
  • Dün Yapılan Testler Sonucunda Güney Kıbrıs'ta 529 Yeni Vaka'ya Rastlandı04 Ocak 2021 Pazartesi 09:40
  • Güney Kıbrıs'ta iki kişi hayatını kaybetti , 529 yeni pozitif vaka03 Ocak 2021 Pazar 21:16
  • Güney Kıbrıs’ta, mutasyona uğramış 12 yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi03 Ocak 2021 Pazar 18:41
  • Rum kesiminde hastaneler “sıfır noktasında”03 Ocak 2021 Pazar 14:21
  • Hristodulidis AB Yaptırımları Konusuna Değindi03 Ocak 2021 Pazar 12:38
  • Güney Kıbrıs: 2 yeni ölüm, 627 yeni vaka02 Ocak 2021 Cumartesi 21:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti