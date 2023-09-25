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RUR sonuçlarına göre, DAÜ uluslararası öğrenci çeşitliliğinde Türkiye’de 1’inci, dünyada 8’inci

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Dünya üniversitelerinin performansının değerlendirdiği Round University Ranking (RUR) sonuçlarına göre, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) uluslararası öğrenci çeşitliliğinde Türkiye’de 1’inci, dünyada 8’inci sırada yer aldı.
RUR sonuçlarına göre, DAÜ uluslararası öğrenci çeşitliliğinde Türkiye’de 1’inci, dünyada 8’inci

Verilen bilgiye göre, DAÜ, Uluslararası Çeşitlilik Sıralaması’nda 74.437 puanla KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri arasında 1’inci sıraya yerleşirken, uluslararası öğrenci çeşitliliği alanında 99.417 puanla dünyada 8’inci ve Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC üniversiteleri arasında da 1’inci oldu.

DAÜ, bu sıralamada ayrıca uluslararası akademik personel sıralamasında 90.500 puanla dünyada 116’ncı, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC üniversiteleri arasında 1’inci sırada yer alırken, uluslararası seviyede 70.513 puanla dünyada 222’nci, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC üniversiteleri arasında yine 1’inci sırada yer aldı.

DAÜ ayrıca yeni medya etkisi alanında 65.750 puanla dünyada 417’nci, Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri arasında 14’üncü ve KKTC üniversiteleri arasında 1’inci sıraya yerleşti.

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