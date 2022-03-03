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Rus İşgalini Kınayan Kararı Konusunda Çekimser Kalan Akel Milletvekili Tepki Çekti

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Avrupa Parlamentosunun (AP) Ukrayna’daki Rus İşgalini Kınayan Kararı Konusunda Çekimser Kalan Akel Milletvekili Tepki Çekti
Rus İşgalini Kınayan Kararı Konusunda Çekimser Kalan Akel Milletvekili Tepki Çekti

AKEL’in Avrupa Parlamentosu’ndaki milletvekili Yorgos Yeorgiyu’nun, Ukrayna’daki Rus işgalinin kınanması için Avrupa Parlamentosu’nun geçtiğimiz salı günü ezici oy çokluğuyla onayladığı karar konusunda çekimser kalmasının, sert yorumlara neden olduğu haber verildi.


Politis gazetesi “AKEL’den Yeorgiyu’ya Tam Destek” başlıklı haberinde, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’nin telekonferans aracılığıyla AP üyelerine hitaben yaptığı konuşmanın ardından, tüm siyasi gruplardan 637 milletvekilinin onaylanan karar lehinde tavır takındığını, 13 milletvekilinin ise buna karşı olduklarını belirttiğini iletti.


Yeorgiyu haricinde, Niyazi Kızılyürek dahil olmak üzere, geriye kalan tüm “Kıbrıslı” AP milletvekillerinin karar lehinde tavır takındıklarını yazan gazete, Yeorgiyu’nun ise karar konusunda çekimser oy kullandığını ve bunu haklı göstermek için ise “Rusya’nın Ukrayna’daki işgalini kınadığını, fakat önerilmekte olan askerileşme çözümüyle hem fikir olmadığını belirttiğini” iletti.


Yeorgiyu’nun ifade ettiği görüş konusunda dün partisi AKEL’in de açıklamada bulunduğunu yazan gazete, AKEL Basın Sözcüsü Yorgos Kukuma’nın dün “Politis 107,6’nın Control Panel” programına yaptığı açıklamada, Yeorgiyu’nun tezinin, partinin teziyle tamamen aynı olduğunu söylediğini iletti.


Açıklamasında işgali kınadıklarını dile getiren Kukuma “ancak eğer yanıt NATO’nun askeri güçlerinin bölgede toplanmasıysa, bunun yangına körükle giden ve savaş çıkması için güvensizliğe neden olan bir yol olduğunu düşündüklerini” sözlerine ekledi.

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