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Rus Muhalif Lidere İlk Müdahaleyi Yapan Doktorun Aniden Öldüğü Açıklandı

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Zehirlenen Rus muhalif lider Aleksey Navalni'ye ülkesinde ilk müdahaleyi yapan doktorun öldüğü açıklandı.
Rus Muhalif Lidere İlk Müdahaleyi Yapan Doktorun Aniden Öldüğü Açıklandı

Zehirlenen Rus muhalif lider Aleksey Navalni'ye ülkesinde ilk müdahaleyi yapan doktorun öldüğü açıklandı.

Omsk Hastanesi'nden yapılan açıklamada, 55 yaşındaki Sergey Maksimişin'in aniden hayatını kaybettiği duyuruldu. Doktorun ölüm nedeni hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

44 yaşındaki Navalni 20 Ağustos'ta Sibirya'dan Moskova'ya giden uçakta rahatsızlanmış, uçak Omsk'a acil iniş yapmıştı.Birkaç gün sonra Noviçok sinir gazıyla zehirlendiği açıklanan Navalni, tedavi için Almanya'nın başkenti Berlin'e götürülmüştü.

17 Ocak'ta Rusya'ya döndükten sonra tutuklanan Navalni, kendisini zehirleme emrini bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in verdiğini söylüyor.  Kremlin ise iddiaları reddediyor.

BERLİN DÖNÜŞÜ HAPİS CEZASI

Aleksey Navalni'nin Berlin dönüşü denetimli serbestlik şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınması, ülkede protesto dalgası başlatmıştı. Navalni'nin serbest bırakılması çağrısıyla düzenlenen gösterilerde binlerce kişi gözaltına alınmıştı. 2 Şubat'ta mahkeme Navalni'nin 2014'te zimmetine para geçirme suçlamasıyla aldığı 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasının uygulanmasına karar vermişti.

Navalni'nin ev hapsinde tutulduğu 10 aylık süre cezadan düşülecek. Hakkındaki suçlamalar için "düzmece" diyen Navalni bugün bir 2. Dünya Savaşı gazisine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, seçimlere katılmasının engellenmek istendiğini iddia etti.

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