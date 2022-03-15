  • BIST 2.079,38
  • Altın 905.609
  • Dolar 14.7032
  • Euro 16.1115
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 5 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 2 °C
  • İskele 5 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Rus tenisçi Medvedev'in Wimbledon'a katılabilmesi için, Putin'i desteklemediğini açıklaması gerekebilir

» »
Rus tenisçi Medvedev'in Wimbledon'a katılabilmesi için, Putin'i desteklemediğini açıklaması gerekebilir
Rus tenisçi Medvedev'in Wimbledon'a katılabilmesi için, Putin'i desteklemediğini açıklaması gerekebilir

İngiliz bakan Huddleston, Rusya-Ukrayna savaşının ardından, hükümetin 27 Haziran'da başkent Londra'da başlayacak Wimbledon Tenis Turnuvası'nda Rus oyunculara ilişkin duruşuyla ilgili All England Lawn Tennis Club (AELTC) ile görüşmelerde bulunduklarını belirtti.

Medvedev'in bu yıl Wimbledon'a katılmasına izin verilip verilmeyeceği sorusu üzerine Huddleston, Grand Slam'de Rusya bayrağını dalgalandıran hiç kimsenin oynamasına izin verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuyla ilgili çeşitli spor dallarıyla görüşüyoruz ve tepkinin ne olması gerektiği hakkında konuşuyoruz ama bence bunun ötesine geçmesi gerekiyor. Onların, Vladimir Putin'in destekçisi olmadıklarına dair bir güvenceye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ve bu doğrultuda güvence almak için hangi şartlara ihtiyacımız olabileceğini düşünüyoruz."

Rus tenisçi Medvedev kariyerinden endişe duyuyor

Tek erkekler dünya sıralamasında zirvede yer alan Rus tenisçi Medvedev, 10 Mart'ta yaptığı açıklamada, turnuvalarda oynamasına izin verilip verilmeyeceği konusunda endişe duyduğunu dile getirmişti.

Tenise devam edememe olasılığından endişe duyduğunu belirten Medvedev, "Bu konu hakkında konuşmak her zaman zor çünkü farklı ülkelerdeki turnuvalarda tenis oynamak istiyorum. Bu oyunu ülkemde de temsil etmek istiyorum. Ancak bugünkü koşullarda yapabileceğim tek şey, izin verildiği sürece oynamak." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar, KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Antrenör Ve Sporcuları Kabul Etti01 Mart 2022 Salı 20:35
  • Rusya, Formula 1 takviminden çıkarıldı27 Şubat 2022 Pazar 18:05
  • Rusya, Formula 1 takviminden çıkarıldı25 Şubat 2022 Cuma 20:50
  • Ukrayna'da yaşananlara UEFA'dan tepki24 Şubat 2022 Perşembe 21:50
  • Pekin Kış Olimpiyatları'nda Kovid-19 Tedbirleri, Yapay Kar Ve Doping Konuşuldu21 Şubat 2022 Pazartesi 23:00
  • Norveç, Pekin'de 16 Altın Madalyayla Kış Olimpiyatları Rekorunu Kırdı20 Şubat 2022 Pazar 22:45
  • KKTF Çizgi Ve Gözlemci Hakem Kursu Tamamlandı…19 Şubat 2022 Cumartesi 17:30
  • Formula 1'de Michael Masi'nin Yarış Direktörlüğü Görevine Son Verildi17 Şubat 2022 Perşembe 22:30
  • Norveç Pekin'de zirvedeki yerini korudu15 Şubat 2022 Salı 21:23
  • Dallas Açık'ta Tenis Tarihinin 'Tie-Break' Rekoru Kırıldı13 Şubat 2022 Pazar 19:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti