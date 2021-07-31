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Rusya, Ankara'nın talebi üzerine Türkiye'ye orman yangınları için 11 araçtan oluşan birleşik uçak grubu yollayacağını açıkladı

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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı, Ankara'nın talebi üzerine yangınlarla mücadele etmek üzere Türkiye'ye 11 araçtan oluşan birleşik uçak grubu yollanacağını açıkladı.
Rusya, Ankara'nın talebi üzerine Türkiye'ye orman yangınları için 11 araçtan oluşan birleşik uçak grubu yollayacağını açıkladı

Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre Rus Bakanlığın açıklamasında, “Türkiye Cumhuriyeti makamları, çok sayıda Rusya vatandaşının tatil yapmakta olduğu yerleşim yerlerinin ve turistik bölgelerin yakınında meydana gelen şiddetli orman yangınlarının söndürülmesi konusunda Rusya’dan yardım talebinde bulundu. Talebin karşılanmasına karar verildi. Rusya Savunma Bakanlığı ve Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait, 11 adet araçtan oluşan birleşik hava araçları grubu, Türkiye'ye gönderilecek” ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinde, Türkiye'deki orman yangınları ele alındı.

Açıklamaya göre söz konusu doğal afetle mücadelede iki ülke arasındaki etkileşimin önemine dikkatin çekildiği görüşmede, Putin, yangınların söndürülmesiyle ilgili Türkiye'ye yardımlarını sürdüreceklerini bildirdi.

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