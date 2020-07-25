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Rusya: El Nusra militanları İdlib ve Lazkiye’de yerleşim birimlerine saldırdı

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Rusya: El Nusra militanları İdlib ve Lazkiye’de yerleşim birimlerine saldırdı
Rusya: El Nusra militanları İdlib ve Lazkiye’de yerleşim birimlerine saldırdı

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Şerbitskiy, Fetih el Şam’dan (El Nusra) militanların İdlib ve Lazkiye’de saldırı gerçekleştirdiğini ifade etti.

Gazetecilere konuşan Şerbitskiy’ye göre, El Nusra terör örgütüne ait mevzilerden Lazkiye’de Kuhbaniya ve Maaret Muhos, İdlib’de ise Ruayha yerleşim birimine yönelik birer kez topçu ateşi gerçekleştirildi.

Şerbitskiy’e göre, Rus askeri polisleri Halep’te devriyedeydi.

Diğer yandan merkezden Subay Dmitriy Delyagin, Rusya ordusunun Halep’te iki yerleşim biriminin sakinlerine bir tondan fazla insani yardım götürdüğünü ifade etti.

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