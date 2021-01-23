Rusya: Sputnik V aşısının üretimi için Türkiye ile anlaşma imzaladık

Reuters'ta yer alan habere göre Rusya, Sputnik V aşısının üretimi için Türkiye ile anlaşma imzalandığını duyurduReuters'ta yer alan habere göre Rusya, Sputnik V aşısının üretimi için Türkiye ile anlaşma imzalandığını duyurdu.

Reuters'ta yer alan habere göre Rusya, Sputnik V aşısının üretimi için Türkiye ile anlaşma imzalandığını duyurdu.

RUSYA'DA KİTLESEL AŞILAMA SPUTNİK V İLE YAPILIYOR

Rusya'da başlayan kitlesel aşılama, Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen "Sputnik V" (GamKovidVak) aşısıyla yapılıyor.

Rusya'da aşılama sürecine 18 yaş üstü tüm vatandaşlar ücretsiz katılabilirken, kronik, alerjik ve solunum yolu enfeksiyonları hastalığı olanlar ile hamile ve emzirme dönemindeki kadınlar aşı yaptıramıyor.

Aşının ilk etapta tek dozu, 21 gün geçtikten sonra da ikinci dozu yapılıyor.

AŞI OLMAK İSTEYENLER KAYIT YAPTIRIYOR

Aşı olmak isteyenler, alışveriş merkezi ve tiyatro binasında özel ayrılan bölümlerde gerekli kayıtları yaptırıyor.

Sabah saatlerindeki kuyrukta bekleyenler, toplu aşılamaya gönüllü katıldıklarına dair form dolduruyor.

Vatandaşlar, sağlık kontrollerinin ardından aşı olabiliyor. Aşı olanlara, alışveriş merkezinde dondurma ikram ediliyor.

AŞININ SAKLANMASI İÇİN ÖZEL BUZDOLAPLARI

Başkent Moskova'daki 68 numaralı Şehir Polikliniği Baş Hekimi Natalya Kuzenkova, kentte 100'den fazla noktada aşının yapıldığını dile getirerek, "GUM alışveriş merkezindeki aşılama noktası epidemiyolojik şartlar doğrultusunda oluşturuldu. Aşının saklanması için buraya özel buzdolapları getirildi" dedi.

Aşı olanlara sertifika verildiğini aktaran Kuzenkova, aşılamayla virüse karşı toplu bağışıklığı oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Kuzenkova, aşılamanın sağlık merkezleri dışında yapılmasının halkta soru işaretleri uyandırıp uyandırmadığı sorusuna ilişkin, "Geçmişte gribe karşı aşı konusunda edindiğimiz tecrübeler sayesinde halkın kafasında soru işaretleri oluşmuyor. Çünkü grip aşısı zamanında metro, alışveriş merkezleri ve parkların içinde özel ayrılan yerlerde enjekte edilmişti" ifadelerini kullandı.