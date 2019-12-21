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Rusya ve Çin’den Suriye’ye veto

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı yenilenemediği için 10 Ocak’tan itibaren 2’si Türkiye’den olmak üzere 4 sınır kapısı Suriye’ye insani yardımların girişine kapatılacak.
Rusya ve Çin’den Suriye’ye veto

Rusya ve Çin, Suriye’ye sınır ötesi yardımlar yapılmasına 2014 yılından bu yana olanak sağlayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının yenilenmesini veto etti.

Yıl sonuna kadar yenilenmesi gereken karar, Almanya, Belçika ve Kuveyt tarafından Rusya ile uzun süren müzakerelerin ardından BM Güvenlik Konseyinde oylamaya sunuldu.

Yardımların gönderildiği sınır kapılarının sayısının azaltılmasını isteyen Rusya, yapılan çeşitli tekliflere rağmen ikna edilemedi ve Çin ile Suriye’ye sınır ötesi yardımlar yapılmasına 2014 yılından bu yana olanak sağlayan BMGK kararının yenilenmesini veto etti.

BMGK kararı yenilenemediği için 10 Ocak’a kadar herhangi bir önlem alınamazsa 2’si Türkiye’den olmak üzere 4 sınır kapısı Suriye’ye insani yardımların girişine kapatılacak.

Suriye’ye sınır ötesi yardımlar mevcut BM Güvenlik Konseyi kararı doğrultusunda dört sınır kapısından yapılıyordu ve 2014 yılından beri Suriye ve Ürdün arasındaki er-Remse sınır kapısı, Türkiye ile olan Babüsselame ve Babülhava sınır kapıları ve Irak ile olan El-Yarubiyye sınır kapıları yardımların girişi için kullanılıyordu.

Rusya’yı ikna etmek isteyen konseyin diğer üyeleri, Suriye ve Ürdün arasındaki er-Remse sınır kapısının kapatılıp diğer üç kapının yardımlar için kullanılmaya devam etmesini ve kararın 1 yıllığına uzatılmasını teklif etti ancak Rusya ve Çin bu teklifleri kabul etmedi.

Rusya, konseye getirdiği kendi tasarısında ise hem Ürdün hem de Irak ile olan El-Yarubiyye sınır kapılarının kapatılmasını, Türkiye ile olan Babüsselame ve Babülhava sınır kapıların açık kalmasını ve bu karar tasarının ise sadece 6 aylığına uzatılmasını teklif etti.

Ancak Rusya’nın karar tasarısı gerekli olan 9 oyu alamadığı için kabul edilmedi.

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