Rusya'dan hamle: Suriye'ye S-300 sistemleri konuşlandırılacak

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, daha önce İsrail'in talebi üzerine sevkiyatı askıya alınan S-300 hava savunma sistemlerini iki hafta içinde Suriye'ye göndereceklerini söyledi.

Şoygu, "Modern S-300 hava savunma kompleksi iki hafta içinde Suriye ordusuna teslim edilecek. Kompleks, 250 kilometreden uzaktaki hava saldırı araçlarını önleme ve birkaç hava hedefini eş zamanlı olarak imha etme kapasitesine sahip" dedi.

'BUGÜN DURUM DEĞİŞTİ VE BU BİZİM YÜZÜMÜZDEN OLMADI'

"2013 yılında İsrail tarafının talebi üzerine, sevkiyata hazır hale getirilmesine ve Suriyeli askerlere eğitim verilmesine rağmen Suriye'ye S-300 sevkiyatını durdurduğumuzun altını çizmek isterim. Ancak bugün durum değişti ve bu bizim yüzümüzden olmadı" diye devam eden Şoygu, yüksek müdahale dayanıklılığına ve hızlı atış kabiliyetine sahip S-300'lerin Suriye'nin hava savunma kapasitesini belirgin şekilde artıracağını vurguladı.