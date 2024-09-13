Sadıkoğlu, Birimlerle Birlikte Projeleri Yerinde İnceledi

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele ve köylerinde devam eden projeleri inceledi, yapımına başlanacak olan projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu

Başkan Sadıkoğlu’na ziyaretlerinde Asistanı Okşan Çalışır’ın yanı sıra İskele Belediyesi Proje Yönetim Birimi’nden Yüksek Mimar Naciye Erol, Peyzaj Mimarı Özlem Çakıcılı, İç Mimarlar Mine Çakır Demir ve Tahir Kaşer, İnşaat Birimi Sorumlusu Sertaç Akdemir, Park Bahçe Birimi Sorumlusu Mehmet Kara ve Sulama Sistemi Sorumlusu Hüseyin Delibaş, Kademe ve Temizlik Birimi Sorumlusu Salih Kara eşlik etti.

TOPÇUKÖY’DE KIRSAL KESİM PARK PROJESİ DEVAM EDİYOR

Hizmet Gönül İşidir anlayışıyla İskele ve 21 köyüne hizmet götüren İskele Belediyesi hem yapımı devam eden hem de yeni yapılacak projeler konusunda aktif rol oynamaya devam ediyor. İskele Belediyesi Proje Yönetim Birimi’nin öncülüğünde yürütülen çalışmaları İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi. Başkan Sadıkoğlu ve heyetinin ilk durağı, Kırsal Kesim Park Projesi’nin devam ettiği Topçuköy oldu. Basketbol/voleybol sahası, oyun grupları, yürüyüş yolları, büfe, fitness grupları, yüzey boyama oyunları, mini survivor parkuru ve doğal gezi alanının yaratılacağı Topçuköy’deki projenin yapımı devam ediyor.

TURNALAR KÖYÜ’NDE PROJE TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Başkan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi’nin öz kaynakları ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın katkılarıyla yapımına başlanan Turnalar Köy Lokali Tadilatı, Atatürk Büst Alanı ve Çevre Düzenleme Projesi’ni de yerince inceledi. 180 iş gününde tamamlanacak proje mevcut lokal binasının tadilatını, çevre düzenleme işlerini, ziyaretçi otoparkı, çocuk oyun alanı, yürüyüş yolları ve Atatürk Büstü alanının düzenlenmesini kapsıyor.

KİLİTKAYA’DA 2500 METREKARELİK ALANDA ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Geçtiğimiz aylarda ihalesine çıkılan ve sonuçlandırılan Kilitkaya Köy Lokali ve Çevre Düzenleme Projesi de devam ediyor. Başkan Sadıkoğlu ekibiyle birlikte buradaki çalışmayı da yerinde inceledi. 180 iş gününde tamamlanması hedeflenen 2500 metrekarelik alana inşa edilen proje içerisinde 170 m2 Lokal binası, basketbol/voleybol sahası, çocuk oyun ve açık hava fitnes alanı, ziyaretçi otoparkı ve peyzaj düzenleme işleri yer alıyor.

TUZLUCA’DAKİ PROJELERİN YAPIMINA BAŞLANACAK

İskele Belediye Başkanı, yapımı devam eden kadar yapımına başlanacak projeleri de yerinde inceledi, birim sorumlularından bilgi aldı. O noktalardan biri de Tuzluca Köyü oldu. Açık hava düğün salonu ve park düzenleme projesinin hayata geçeceği Tuzluca Köyü için halı saha projesi de yer alıyor.

KAPALI PAZAR YERİ VE TERMİNAL ALANI 2. ETABINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İskele Belediyesi Kapalı Pazarı Yeri ve Terminal Alanı düzenleme projesi ikinci etap çalışmaları da Başkan Sadıkoğlu ve heyetinin gezdiği noktalardan biri oldu. Birinci etabında Pazar Yeri ve Balıkçı standına ait yapısal çelik işler, WC karkas ileri ve drenaj altyapısı işlerinin tamamlandığı projenin ikinci etabında; betonarme ve çelik konstrüksiyon kalan işler, mimari İşler; çatı örtüsü ve cephe kaplama işleri, mekanik İşler, elektrik İşleri, çevre düzenleme işleri; yağmursuyu drenaj ve altyapı işleri, asfalt İşleri, elektik ve aydınlatma İşleri bulunuyor. Söz konusu ikinci etap işlerin 180 iş gününde tamamlanması planlanıyor.

BİRÇOK KÖYDE PROJE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Başkan Hasan Sadıkoğlu ve beraberindeki heyet, Boğaztepe Kırsal Kesim Park Projesi, Kuzucuk Park Projesi ile geçtiğimiz yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Aylin Gargı anısına yeniden düzenlenen ve kısa süre sonra açılışı yapılması planlanan Ardahan Köyü’ndeki Aylin Gargı Parkı’nı da yerinde incelediler.

Öte yandan Ağıllar, Aygün, Mersinlik, Kaplıca Köyleri ile Kantara’daki proje yapım çalışmaları da devam ediyor.