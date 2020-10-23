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Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır." dedi.
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır

Sağlık Bakanı Koca, "Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Valiliği’nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, "Bursa şu an salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşıyor. Eylül ayının ortalarına kıyasla günlük vaka sayısı yaklaşık 3 kat artmıştır." ifadelerini kullandı.

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Koca, "Hafta sonundan başlayarak 5 gün İstanbul'da çalışma arkadaşlarımla olacağım. İstanbul Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Emniyet Müdürü ile görüşmeler yapmayı planlıyorum. Bilim Kurulu toplantısını da İstanbul'da gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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