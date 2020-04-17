Sağlık Bakanı Koca, Prof. Ovalı’ya cevap verdi: İlaç ve aşı işi hem milli hem stratejik bir iştir; sosyal medya üzerinden yapılmaz

TC Bilim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçen TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla kamuoyunun dikkatini çeken Prof. Dr. Ercüment Ovalı hakkında sert bir açıklama yaptı.

Koca, Dornaz Alfa adlı ilaç hammaddesinin koronavirüs tedavisinde kullanılabileceğini açıklayan Ovalı’ya klinik araştırma için 23 Mart'ta bizim bu çağrımıza cevap verilebilirdi dedi ve ekledi:

Türkiye’de virüse karşı alınacak tedbirlere dair konuşan Koca, Ercüment Ovalı’nın çalışması hakkında kendisine sorulan bir soruya yanıt verdi.

Koca şunları kaydetti:

Sözü edilen ilaç, uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı. Türkiye’de ruhsatlı bir ilaç ve kistik fibrozlu hastaları, yani akciğerinde tıkaç olan hastalara uygulanan ve bundan fayda görülen bir ilaç. Burada Kovid-19’la ilgili bu ilacın faydalı olduğuna dair laboratuvar çalışmalarının başladığını da biliyoruz. Biz Türkiye’de özellikle hem aşı hem de tedaviyle ilgili Kovid-19’a özel bütün bu anlamda çalışma yapan üniversite ve kurumlara çağrıda bulunduk. Bununla ilgili ilgili merkeze 23 Mart’ta aşı ve tedaviyle ilgili herhangi bir çalışmanız varsa bunu projelendirip bize başvurun dedik. Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir. Ve sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz. Biz, bu topraklara aidiyet içinde olan insanlığa faydalı çalışma yapan herkes bizim için kıymetlidir. Yayın ve araştırma çalışmanın nasıl yapıldığı da çok iyi bilinir. Klinik araştırma için 23 Mart’ta bizim bu çağrımıza cevap verilebilirdi. İlaç ve aşı işi hem milli hem stratejik bir iştir. Sosyal medya üzerinden yapılmaz. Uluslararası firmanın bir ilacı böyle umutlar tüketilerek ifade edilemez.