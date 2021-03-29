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Sağlık Bakanlığ açıkladı:"Ev Karantinası için Kurallar"

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Sağlık Bakanlığı son günlerde ev karantinaları başvurularında bir artış olduğunu bu sebeple de kuralları yeniden hatırlatma gereği duyulduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığ açıkladı:"Ev Karantinası için Kurallar"

Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı Açıklama :

"Ev Karantinası için Kurallar" 

Sağlık Bakanlığı son günlerde ev karantinaları başvurularında bir artış olduğunu bu sebeple de kuralları yeniden hatırlatma gereği duyulduğunu açıkladı.

Ev karantinası uygulaması sadece ülke karantinası (yurtdışından ülkelerine dönmek isteyen kişilerin veya tedavilerini tamamlayan hastalarımız) için geçerlidir. 


Sağlık Bakanlığı ev karantinaları değerlendirme komitesi aşağıda belirtilen kriterlere sahip kişilere ve hastalara ev karantinası uygulanabileceği yönünde görüş vermektedir. 


•    75 yaş üstü yaşlılar 

•    6 yaş altı çocuklar 

•    Aterosklerotik kalp hastalığı, kalp yetersizliği

•    İmmünsüpresiv tedavi alan hastalar

•    Kanser hastaları –son 6 ay içinde kemoterapi ve radyoterapi almış olanlar

•    1 ay içinde minör operasyon geçirmiş olanlar

•    3 ay içinde majör operasyon geçirmiş olanlar 

•    Fiziksel ve zihinsel engelli olan kişiler 

•    Nörodejeneratif hastalıkları olan kişiler 

•    Otizm spekturumu

•    Son 3 aydan daha fazla tanı almış Psikiyatrik Vakalar ( rapor ve almış olduğu tedavi uzman psikiyatrist tarafından düzenlenmiş olmalıdır.)

•    Kolostomi torbası ve kalıcı idrar sondası ile yaşayanlar 

•    Diyaliz ihtiyacı olan son dönem böbrek yetersizliği olan kişiler 

•    Organ ve kök hücre nakilli hastalar 

•    Gebelik 

Aynı zamanda sosyal mesafe, hijyen, maske takma,  karantina kuralları ve  izolasyon kurallarına uymayanlara ise ağır idari para cezası ve hapis cezası uygulanacaktır.

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