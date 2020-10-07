Sağlık Bakanlığı duyurdu: Casinolar, barlar ve masaj salonları açılıyor

Sağlık Bakanlığı, ülkemizdeki vaka sayılarının azalmasıyla, bazı toplu faaliyet alanlarının yeniden açılacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda ek tedbirlerin uygulanacağı kaydedildi.
Ülkemizde görülen iç bulaş ve vaka sayısındaki azalmalara istinaden bugünden itibaren faaliyet alanlarının belirtilen koşullarda açılacağı duyuruldu. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ek tedbirler getirelerek açılacak faaliyet alanları şöyle:
Toplu İbadetler:
İbadet boyunca maske takılması
Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi
Temiz hava akışının sağlanacağı şekilde ortamın havalandırılmasının sağlanması
Girişlerin kayıt altına alınması
Barlar:
Barlarda bulunan masaların 6 kişilikten büyük olmaması
Masalar arasında mesafenin 2 metre olması
Temiz hava akışının sağlanacağı şekilde ortamın havalandırılmasının sağlanması
Girişlern kayıt altına alınması
Masaların dolu olması halinde ayakta müşteri kabul edilmemesi
Casinolar:
Kişiler arası sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi
Maske ve hijyen kuralına dikkat edilmesi Salondaki kişilerin kayıt altına alınması
Her kişi sonrası makine temizliği yapılması
Canlı oyunların bulunduğu yerlere el dezenfektanı yerleştirilerek oyuncuların sürekli el dezenfeksiyonu yapmalarının sağlanması
Casino içerisinde açık büfe yapılmaması
Masaj Salonları:
Personelin seans boyunca koruyucu ekipman kullanması
Personelin haftada 1 PCR testi yaptırması Hijyen kurallarına uyulması
Her müşteri sonrası ortamın dezenfekte edilmesi
Girişlerin kayıt altına alınması
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