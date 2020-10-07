Sağlık Bakanlığı duyurdu: Casinolar, barlar ve masaj salonları açılıyor

Sağlık Bakanlığı, ülkemizdeki vaka sayılarının azalmasıyla, bazı toplu faaliyet alanlarının yeniden açılacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda ek tedbirlerin uygulanacağı kaydedildi.

Ülkemizde görülen iç bulaş ve vaka sayısındaki azalmalara istinaden bugünden itibaren faaliyet alanlarının belirtilen koşullarda açılacağı duyuruldu. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ek tedbirler getirelerek açılacak faaliyet alanları şöyle:

Toplu İbadetler:

İbadet boyunca maske takılması

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi

Temiz hava akışının sağlanacağı şekilde ortamın havalandırılmasının sağlanması

Girişlerin kayıt altına alınması

Barlar:

Barlarda bulunan masaların 6 kişilikten büyük olmaması

Masalar arasında mesafenin 2 metre olması

Temiz hava akışının sağlanacağı şekilde ortamın havalandırılmasının sağlanması

Girişlern kayıt altına alınması

Masaların dolu olması halinde ayakta müşteri kabul edilmemesi

Casinolar:

Kişiler arası sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi

Maske ve hijyen kuralına dikkat edilmesi Salondaki kişilerin kayıt altına alınması

Her kişi sonrası makine temizliği yapılması

Canlı oyunların bulunduğu yerlere el dezenfektanı yerleştirilerek oyuncuların sürekli el dezenfeksiyonu yapmalarının sağlanması

Casino içerisinde açık büfe yapılmaması

Masaj Salonları:

Personelin seans boyunca koruyucu ekipman kullanması

Personelin haftada 1 PCR testi yaptırması Hijyen kurallarına uyulması

Her müşteri sonrası ortamın dezenfekte edilmesi

Girişlerin kayıt altına alınması