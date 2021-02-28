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Sağlık Bakanlığı nerelerde PCR testi yapılabileceğini açıkladı!

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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda faaliyetlerine başlayacak olan pazar yerlerinde çalışan ve görev yapanların ücretsiz PCR testleri yapılacak
Sağlık Bakanlığı nerelerde PCR testi yapılabileceğini açıkladı!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda faaliyetlerine başlayacak olan pazar yerlerinde çalışan ve görev yapanların ücretsiz PCR testleri yapılacak

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada PCR testlerinin 28 Şubat Pazar ve 1 Mart Pazartesi Lefkoşa Fuar Alanı, Gazimağusa Arena, Girne Leymosun Kültür Evi'nde,08.00-16.00 saatleri arasında, Güzelyurt Sağlık Merkezi'nde ise 09.00-11.00 saatleri arasında yapılacağı duyuruldu.

Öte yandan kuaför, berber ve güzellik merkezlerinde çalışanlar ve işletmecilerin 1-3 Mart tarihleri arasında PCR testlerinin yapılacağı yer ve saatleri ise şöyle:

Lefkoşa BRTK yanındaki Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Çıraklık Okulu

1 Mart Pazartesi ve 2 Mart Salı 09.00-17.00, 3 Mart Çarşamba 09.00- 19.00

Girne Çarşamba Açık Pazarı, 1 Mart Pazartesi ve 2 Mart Salı 09.00-17.00 

Gazimağusa Büyük Sanayi Bölgesi BeyrutYıldızı , 1 Mart Pazartesi,  2 Mart Salı 09.00-17.00

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar  Odası Binasi 2 Mart Salı 09.00-17.00

Güzelyurt Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, 1 Mart Pazartesi 09.00-17.00

Lefke Belediyesi , 2 Mart Salı 09.00-17.00

Bu sektörde ücretsiz olarak yapılacak PCR testlerinde yoğunluğu azaltmak adına oluşturulan yeni merkezlerde özel hastane ve laboratuvarlardan destek alınacak.

PCR testlerinin uygulanması konusunda her iki sektörün temsilci ve birlikleri ile istişare edilerek tüm hazırlıklar yapıldı.

İlgili sektör işletmecilerine faaliyette uyulması gereken kuralları içeren bir taahhütname imzalatılacak ve kurallara uymayanlar hakkında cezai işlem yapılacak. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada “Her iki sektörde görev yapan herkesin PCR testi alımı esnasında sosyal mesafe, maske kullanımı gibi kurallara uyması önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.

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