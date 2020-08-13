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Sağlık Bakanlığı:''Kimseye Müsamaha göstermedik”

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Sağlık Bakanlığı:''Kimseye Müsamaha göstermedik”
Sağlık Bakanlığı:''Kimseye Müsamaha göstermedik”

Sağlık Bakanlığı olarak basına yansıyan bazı kişilere ülkemize gelişlerde PCR Testi ayrıcalığı yaptığımız konusunda yer alan iddialara yanıt verme gereğini duymuş bulunmaktayız.

“Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda ülkelerin risk guruplarına göre dağılımları yapılarak ülkeler 3 guruba ayrılmıştır.

Ülkeye girişlerde uygulanacak olan kurallar kurulumuzca belirlenmiştir. Buna göre A kategorisinde bulunan ülkeler Güney Kıbrıs üzerinden KKTC’ye gelirken son 72 saatlik negatif PCR test sonuçlarını belgelemeleri gerekmektedir.

B Gurubu ülkelerden gelişlerde ise 3. 5. Gün ( 72-120 saatlik ) negatif PCR testlerini belgelemeleri 2. PCR testinin de giriş noktalarında yaptırılmak üzere ülkeye girişleri kabul edilmektedir.

C gurubu ülkelerden gelenlere ise buna ek olarak 14 günlük karantina şartı getirilmiştir.

B gurubunda yer alan ülkelerden gelecek olan kişilerin önem arz eden acil durumlar, zaruri olan iş takipleri ve ağır hastalık gibi insani konularda bakanlığımıza önceden müracaat etmeleri gerekmektedir.

Bu durumda uçağa kabulleri için gereken 3. ve 5. günlük PCR testlerine uygun olmamaları halinde ek önlemler alınarak mutlaka PCR testlerinin yapılması ve negatif koşulu aranmaktadır.

Özel izinle ülkemize gelen kişilere de 2. PCR Testi uygulaması uygulanmaktadır.

Yukarıda belirtilen koşullar doğrultusunda bakanlığımızca değerlendirilme yapılarak özel izin verilmektedir.

Yani söz konusu kişiler son 72 saatlik PCR testi sonuçları ile ülkemize kabul edilmişlerdir. PCR testinden muaf tutulmaları söz konusu değildir.

Basına yansıdığı gibi ismi geçen kişilere bakanlığımız tarafından özel bir ayrıcalık tanınmamıştır. Kamuoyunu duyurulur.

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