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Sağlık Bakanlığından sigaranın Kovid-19'a yakalanma riskini artırdığı uyarısı

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Sağlık Bakanlığı, sigaranın Kovid-19'a yakalanma riskini artırdığını belirterek, ramazanın sigarayı bırakmak için bir fırsat olabileceğini bildirdi.
Sağlık Bakanlığından sigaranın Kovid-19'a yakalanma riskini artırdığı uyarısı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sigara ve tütün kullanımının, Kovid-19 ile mücadele edilen şu günlerde her zamankinden çok daha fazla tehlike içerdiği belirtildi.

Bilimsel çalışmaların, sigara kullanan ve tütün dumanına maruz kalan kişilerin, kullanmayan ve sigara dumanına maruz kalmayanlara göre Kovid-19'a yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğunu gösterdiği vurgulanan açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:

"Sigara kullanımı, ramazan ayında da son derece ciddi sağlık sorunlara sebep olabiliyor. Tüm gün sigara kullanılmamasının ardından, iftar sonrası üst üste sigara içilmesi ya da başka bir tütün ürünü kullanılması ile kandaki nikotin ve karbonmonoksit düzeyinde ani yükselmeler oluyor. Bunun etkisiyle damarlarda daralma meydana geliyor ve organlara yeterli oksijenin taşınması zorlaşıyor. Bunun sonucu olarak da tansiyon yükselmesi, beyin kanaması ve inme riski artıyor. Ayrıca ani nikotin artışı, çarpıntıya sebep oluyor ve kalp krizi riskini artırıyor.

İftar ile sahur arasındaki kısa sürede, bir tam günde tüketilen tütün ürünü miktarı tüketilirse zararlı etkiler katlanarak artıyor. Bu sebeplerle iftarla birlikte hemen tütün ürünü kullanımına başlamamak hatta ramazan ayını bu bağımlılıktan kurtulmak için bir fırsat olarak değerlendirmek gerekiyor."

"Bırakıldığı andan itibaren vücutta olumlu bir değişim başlıyor"

Tütün bağımlılığı ile mücadelede, tütün ürünlerinden ayrı kalınan süre ne kadar uzar ve sürekli hale gelirse tütün ürünlerine duyulan fiziksel ihtiyacın da o kadar azaldığına işaret edilen açıklamada, ramazan gibi özel günlerin, sigara kullananların kararlılığına ve iradesine olumlu katkı sağladığı, bırakma sürecini de kolaylaştırdığı vurgulandı.

Sigarayı bırakmak isteyenler için Sağlık Bakanlığı "ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı"nın ramazanda da 7 gün 24 saat hizmet verdiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Danışma Hattında, sigara bırakma sürecini kolaylaştıracak bilişsel-davranışsal tedavilere ilişkin destek sağlanırken, sigara bırakma polikliniklerinde hekimlerimiz tarafından uygun hastalara ilaç tedavisi de başlanabiliyor. Sigara bırakma tedavisinde kullanılan ilaçlar, vatandaşlarımızın hizmetine ücretsiz olarak sunuluyor. Tütün ürünü kullanımı bırakıldığı andan itibaren oluşturduğu sağlık riskleri azalıyor ve vücutta olumlu bir değişim başlıyor. Bu nedenle sigara ve diğer tütün ürünlerini kullanan vatandaşlarımıza ramazanı fırsat bilerek Sağlık Bakanlığının da desteğiyle sigarayı bırakmaya davet ediyoruz."

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