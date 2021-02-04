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Sağlık çalışanlarına destek için tasarlandı: Urfalı öğrencilerden nabzı ve kandaki oksijeni ölçen robot

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2019 yılındaki TEKNOFEST başta olmak üzere katıldıkları birçok yarışmada derece alan Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ekibi, salgın döneminde de sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla çalışma başlattı.
Sağlık çalışanlarına destek için tasarlandı: Urfalı öğrencilerden nabzı ve kandaki oksijeni ölçen robot

Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Kovid-19 mücadelesine katkı sunmak amacıyla hastanın nabzı ile kanındaki oksijen değerini ölçen ‘Göbeklitepe’ isimli robot geliştirdi. Hastalara ilaç ve yiyecek de ulaştırabilen robot alanda kullanılması için Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edilecek.

2019 yılındaki TEKNOFEST başta olmak üzere katıldıkları birçok yarışmada derece alan Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ekibi, salgın döneminde de sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla çalışma başlattı.

Yeni tip koronavirüs mücadelesine katkı sunmak amacıyla hastanın nabzı ile kanındaki oksijen değerini ölçen robot geliştiren okulun öğretmen ve öğrencilerinden oluşan 8 kişilik ekip, yaklaşık 2 aylık çalışmanın ardından uzaktan kumanda edilebilen ve hastanın nabzıyla kanındaki oksijen miktarını ölçen 'Göbeklitepe' isimli robotu geliştirdi.

‘Hedefimiz ortamdaki koronavirüsü temizleyen robot üretmek’

Okulun müdürü İsmail Öztoprak yaptığı açıklamada, salgın sürecinde sağlık personeli ile hastalar arasında sosyal mesafenin korunmasına yönelik bir robot geliştirdiklerini ifade etti. Robotu daha da geliştireceklerini, yeni yapacakları proje ile ortamdaki koronavirüsü temizleyen bir robot üretmeyi hedeflediklerini dile getiren Öztoprak, "Robotumuz ile karınca kararınca sağlık personelimizin yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz" dedi.

Robot cep telefonundan kontrol edilebiliyor, ilaç ve yiyecekleri hastalara ulaştırabiliyor

Mezun olduğu okulda öğretmenlik yapan Mekatronik Mühendisi Muhammed Said Çiçek, ekip olarak robotik alanda önemli başarılara imza attıklarını belirtti. Robotta kumanda kullanmadıklarını, bulaş riski yüksek olduğu için her doktor ve hemşirenin aleti bluetooth aracılığıyla telefonundan yönlendirebileceğine işaret eden Çiçek, "Robotun üzerinde bulunan ekran, kamera, mikrofon, hoparlör ile görüntülü ve sesli konuşma imkanı var. Robot sayesinde hastanın nabzı ve kandaki oksijen değerini ölçüyoruz" dedi.

Robot aracılığıyla hastalara ilaç ve yiyeceklerini de ulaştırabildiklerini ifade eden Çiçek, robot ‘Göbeklitepe’yi alanda kullanılması için Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edeceklerini kaydetti.

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