Şahali Dünya Süt Günü ve Süt Haftası çerçevesinde mesaj yayımladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, “ülkede süte erişimi mümkün kılmak için içme sütüne fiyat desteği sağlıyoruz” dedi.

Şahali, 21 Mayıs Dünya Süt Günü ve Süt Haftası çerçevesinde mesaj yayımladı ve Süt Gününün insan sağlığı için kıymetli bir gün olduğunu belirtti.

Şahali, süt hakkında toplumu bilinçlendirmek ve tüketimin artmasını teşvik etmek amacıyla her yıl 21 Mayıs tarihinin "Dünya Süt Günü" olarak kutlandığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Sütçülük Federasyonu'nun 1956 yılında "Dünya Süt Günü"nün bütün üye ülkelerde kutlanması kararı aldığını belirten Bakan Şahali, 21 Mayıs Dünya Süt Günü'nün içinde bulunduğu 21 - 28 Mayıs tarihlerini kapsayan haftanın da ‘Süt Haftası' olarak kutlandığını kaydetti.

OKULLARDA SÜT DAĞITILACAK

Bakan Şahali, ülkede “Süt Haftası” çerçevesinde süt tüketiminin özendirilmesi amacıyla çeşitli okullarda süt dağıtımının yapılacağını ve çocuklara sütün beslenmedeki önemi ile ilgili bilgiler verileceğini belirtti.

Süt Haftası dolayısıyla Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’le, 23 Mayıs Çarşamba günü Şehit Osman Ahmet İlkokulunda öğrencilerle birlikte kahvaltılı etkinliğe katılacak Bakan Şahali, insan sağlığı için kıymetli bir ürün olan sütün, hayvancılık sektörünün de en önemli lokomotif ürünü olduğunu vurguladı ve süte erişimi mümkün kılmak adına da içme sütüne fiyat desteği sağlandığını söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahali, ülkede süt üretiminin devamını sağlamak adına destekleme programını uyguladıklarını ve uygulamaya da devam edeceklerini belirtti.

Şahali, sektörün istikrara kavuşması, sürdürülebilir bir üretime ulaşması için yapılması gerekenleri de adım adım gerçekleştireceklerini ifade etti.

Süt üreticileri başta olmak üzere herkesin “Dünya Süt Günü”nü kutlayan Bakan Şahali, üretenin hak ettiği kazancı elde ettiği, tüketenin ise rahatça süt içip süt ürünlerini tüketebildiği günler diledi.