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Şahali:Kıbrıs'ta son söz Kıbrıslılarındır

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CTP Milletvekili Erkut Şahali sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı
Şahali:Kıbrıs'ta son söz Kıbrıslılarındır

CTP Milletvekili Erkut Şahali sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:

Anlaşılan o ki, bu seferin amacı, protokol imzası falan değil, yarım kalan işlerin tamamlanmasıydı.

Buna, Kıbrıs Sorunu'nda Kıbrıslı Türkler'in "hiçleştirilmesi" de dahil...

Bilinsin ki, KKTC'deki, "ekonomik, siyasi ve toplumsal meselelere" odaklanan bir Türkiye, uluslararası arenada Kıbrıs'a ilişkin olarak, hakkında ileri sürülen iddiaları doğrulamaktan başka bir şey başaramaz.

Bu da Kıbrıs Sorunu'nu çözümsüz, Kıbrıslı Türkleri'i yoklukla malul bırakır.

İzin vermeyiz!

Dün vermedik, bugün ve yarın da "Kıbrıs'ta son söz Kıbrıslılar'ındır" demeye devam edeceğiz.

Bedeli ne isterse olsun...

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