  • BIST 88.831
  • Altın 220,274
  • Dolar 5,3331
  • Euro 6,0844
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -1 °C
FLAŞ HABERBM'den Kaşıkçı açıklaması: Dava yeterli değil, uluslararası soruşturma açılmalı

“Şahane Düğün” yarın akşamı sahneleniyor

» »
Girne Belediyesi’nin kış ve bahar ayları için hazırladığı kültür sanat programı Ocak ayında da devam ediyor.
“Şahane Düğün” yarın akşamı sahneleniyor

Girne Belediyesi’nin kış ve bahar ayları için hazırladığı kültür sanat programı Ocak ayında da devam ediyor.

KKTC Devlet Tiyatroları’nın, “Şahane Düğün” adlı oyunu yarın akşam ve 8 Ocak Salı saat 20.00’de Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda izleyicileriyle buluşacak.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, iki perdelik komedi, evleneceği günün sabahı yatakta tanımadığı biriyle uyanan damat adayının ve zincirleme şekilde işin içine karışan herkesin mücadelesini konu alıyor.

OCAK PROGRAMI…

Kültür sanat etkinlikleri, 10 Ocak Perşembe günü, 20 yıl televizyon haberciliği yapan İrfan Değirmenci’nin tek kişilik gösterisi “Anne Ben Artist Oldum” ile devam edecek.

15 Ocak Salı, Türkiye Kömür İşletmeleri Türk Sanat Müziği Korosu Konseri, 18 Ocak Cuma Samsun Sanat Tiyatrosu’ndan “Kuvâ-yi Milliye Destanı”; 22 Ocak Salı ve 24 Ocak Perşembe saat 20.00’de, Girne Belediye Tiyatrosu, “Düdüklüde Kıymalı Bamya” oyunu Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda izleyicileriyle buluşacak.

7-14 Ocak tarihleri arasında Tanju Akyol’un Resim Sergisi Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde mesai saatleri içerisinde sanatseverler tarafından izlenebilecek.

Bilet ve bilgi için Girne Belediyesi Danışma Masası, 0392 815 21 19/101 ve Oda Tiyatrosu gişesine 0533 821 21 44 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

10001000p22462ednmaingirne-ocak-etkinlik1.jpeg

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uyuşturucu’ya tutuklama03 Ocak 2019 Perşembe 18:47
  • Girne'de yarın 3 saatlik elektrik kesintisi...03 Ocak 2019 Perşembe 18:38
  • Hasipoğlu'ndan Dome Otel açıklaması01 Ocak 2019 Salı 15:36
  • Girne'de içme suları temiz mi?31 Aralık 2018 Pazartesi 15:16
  • YDP: Sayıştay'ın Dome Otel ihaleye çıkılmalı kararı uygulanmalı30 Aralık 2018 Pazar 13:14
  • Girne'de meyhanede yangın29 Aralık 2018 Cumartesi 15:04
  • Girne'de Yangın!29 Aralık 2018 Cumartesi 12:28
  • Güngördü, Açık Pazar’da esnaf ve vatandaşların yeni yılını kutladı27 Aralık 2018 Perşembe 16:23
  • Girne'deki o inşaat durduruldu!26 Aralık 2018 Çarşamba 18:16
  • Şişeyle terör estirdi: 2 yaralı26 Aralık 2018 Çarşamba 13:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti