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Sahilde ATV sürdü, uyarılınca dehşet saçtı

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Sahilde ATV sürdü, uyarılınca dehşet saçtı
Sahilde ATV sürdü, uyarılınca dehşet saçtı

 

31.07.2020 tarihinde saat 19:45 sıralarında Kaplıca’ da, Balıkçı barınağı karavan alanı içerisinde M.Ş.(E-38), sahilde Atv araç sürmemesi konusunda kendisini uyardığı gerekçesiyle aralarında çıkan tartışma neticesinde  Osman UĞURLU'nun yüz kısmına elleriyle yumruk vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, dudak kısmının 2 cm uzunluğunda yırtılmasına ve  dişinin kırılmasına sebep olmuştur.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

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