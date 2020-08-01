Sahilde ATV sürdü, uyarılınca dehşet saçtı

31.07.2020 tarihinde saat 19:45 sıralarında Kaplıca’ da, Balıkçı barınağı karavan alanı içerisinde M.Ş.(E-38), sahilde Atv araç sürmemesi konusunda kendisini uyardığı gerekçesiyle aralarında çıkan tartışma neticesinde Osman UĞURLU'nun yüz kısmına elleriyle yumruk vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, dudak kısmının 2 cm uzunluğunda yırtılmasına ve dişinin kırılmasına sebep olmuştur.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.