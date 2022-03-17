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Sahte Abonelik Sözleşmeleri Hazırlandı ve Tedavüle Sürüldü

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Sahte Abonelik Sözleşmeleri Hazırlandı ve Tedavüle Sürüldü

Girne'de 2021-2022 tarihleri arasında meydana gelen "Sahte Belge düzenleme, Tedavüle Sürme, Başkasının Kimliğine Bürünme ve Şans Oyunları Yasasına Aykırı Hareket Etmek" suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Beyazit Güraslan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Yahya Suiçmez zanlının Girne’de faaliyet gösteren telefon bayi işletmecisi olduğunu ve KKTC’de yetkili makamdan izinsiz bahis ve kumar oynatılan siteye reklam amaçlı SMS atılabilmesi maksadıyla, farklı kişiler adına bilgileri dışında sahte abonelik sözleşmeleri hazırlayıp imzalamak suretiyle evrak sahtelemek suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Polis yapılan soruşturma neticesinde, zanlının sahte olduğunu bildiği evrakları cep telefon operatörüne kayıt yapmak suretiyle sahte belgeleri tedavüle sürdüğü yönünde tespitler olması üzerine tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis zanlının Girne’de tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını ve yapmış olduğu beyanlarda bir arkadaşının isteği üzerine söz konusu sim kartlarını temin ettiği beyanında bulunduğunu belirtti.

Polis meselenin yeni olduğunu zanlının ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca aranan bir şahıs daha olduğunu belirterek ilk etapta zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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