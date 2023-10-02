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Sahte Pakistan pasaportu ile Ercan'dan girmeye çalıştı...

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Türkiye’den KKTC’ye gelen ancak Ercan Havaalanında sahte Pakistan pasaportuyla ülkeye giriş yapmaya çalışan Pakistanlı S.H suçüstü yakalanarak, Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.
Sahte Pakistan pasaportu ile Ercan'dan girmeye çalıştı...

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Ozan Kuşak, mahkemede olguları aktardı.

Polis, 1 Ekim 2023 tarihinde saat 18.00 sıralarında Türkiye'den KKTC' ye gelen Pakistan vatandaşı S.H, Ercan Havaalanı yolcu geliş bölümünde Pakistan’da sahtelemiş olduğu Qamar Abbas adına hazırlanan Pakistan pasaportunu muhaceret memuruna verip, sahte resmi evrakı tedavüle sürdükten sonra sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs ettiğini söyledi. 

Polis, zanlının muhaceret görevlileri tarafından fark edilerek, suçüstü yakalandığını belirtti.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada kendisine ait orijinal pasaportun bulunarak, emare alındığını söyledi. Polis, zanlının daha önce KKTC’ye hiç giriş-çıkış yapmadığını da açıkladı.

Tutuklanan zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, davaları görüşülünceye kadar bir ay süreyle Lefkoşa Merkezi Cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıyı tutuklu yargılanmak üzere bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.

 

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