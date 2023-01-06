Sahte Para Tasarrufu, Sahtekarlıkla Para ve Mal Temini ve Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu

19 Kasım – 27 Aralık 2022 tarihleri arasında, Girne’de faaliyet gösteren 4 ayrı markete müşteri olarak giden C.M.(E-21) ve Ö.Y.(E-20)’nin, tasarruflarında bulundurdukları sahte olduğuna inanılan 4 adet, 50’lik ABD banknotlardan ve MB 34633367A, MB 34631360A, MB 34633378A ve MB34632668A seri numaralarından oluşan toplam 200 ABD dolarını, yapmış oldukları alışverişlere karşılık verip tedavüle sürerek, sahtekarlıkla muhtelif ürünler ve 2870 TL para üstünü temin ettikleri tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan G.B.(E-25) ve İ.C.(E-24) tutuklanmıştır.

Ayrıca zanlı C.M.’nin üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.