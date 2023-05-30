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Şair Cengiz Numanoğlu hayatını kaybetti

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Şair Cengiz Numanoğlu, 82 yaşında hayatını kaybetti.
Şair Cengiz Numanoğlu hayatını kaybetti

Antalyalılar Kültür ve Dayanışma Derneğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Derneğimizin kurucu üyelerinden, güzel şiirleri ile gönülde taht kuran Cengiz Numanoğlu vefat etmiştir. Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Numanoğlu, bugün Bursa Fatih Sultan Mehmet Camisi'nden ikindi ezanına müteakip son yolculuğuna uğurlanacak.

Antalya'nın Serik ilçesinde 1941'de dünyaya gelen Numanoğlu, ilk ve ortaokul eğitimini Akseki'de, liseyi Bursa Işıklar Askeri Lisesi'nde tamamladı.

Cengiz Numanoğlu, 1962 yılında Kara Harp Okulu'nu bitirerek, ordu saflarına katıldı. 1982'de kendi isteğiyle kıdemli binbaşı rütbesinden emekliye ayrıldı.

Bir taraftan da müzikle yakından ilgilenen Numanoğlu, harp okulu yıllarından itibaren, uzun seneler sahnelerde trompet çalarak, caz ve dans müziği icra etti.

Birçok güfte ve besteye imza atan Numanoğlu'nun eserleri bazı ünlü sanatçılar tarafından seslendirildi. Bir 45'lik plağı da bulunan Numanoğlu,
1988'de Kur'an-ı Kerim'le tanıştı ve hayatını değiştirdi.

Numanoğlu, 1993'te hacca gitti. Daha sonra kendini tamamen şiir kitaplarına verdi ve insanlardaki manevi şuuru uyandırma amacıyla aralarında "Şuur", "Beytullah'ta Ben", "Daha Kur'an Ne Desin?", "Kur'an'ı Kerim'e Sor Da Söylesin" ve "Kur'an Olmasaydı Ne Yapardım Ben" ve "Kur'an Şiirleri"nin arasında bulunduğu birçok kitap kaleme aldı.

Usta şair aynı zamanda 1988-1993 yıllarında TRT 1'de her hafta yayınlanan "İnanç Dünyası" programında kendi şiirlerini seslendirdi.

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