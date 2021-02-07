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Şaka amaçlı soygun yapan YouTuber öldürüldü

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ABD'de Youtube kanalı için şaka amaçlı soygun videosu çekmek isteyen 20 yaşındaki genç, soygunu gerçek sanan başka bir genç tarafından vurularak öldürüldü.
Şaka amaçlı soygun yapan YouTuber öldürüldü

ABD’nin Tennessee eyaletindeki Nashville şehrinde YouTube kanalı için şaka amaçlı soygun videosu çekmek isteyen 20 yaşındaki Timothy Wilks, soygunu gerçek sanan 23 yaşındaki David Starnes Jr. tarafından vurularak öldürüldü.

VURDUĞUNU KABUL ETTİ

Wilksin, video çekmek için gittikleri bir iş yerinin araç parkında vurularak öldürüldüğü ve Starnes’in, ihbar üzerine yerel saat ile 21.30 civarı olay yerine gelen polis ekiplerine Wilksi vurduğunu kabul ettiği belirtildi.

İddiaya göre Wilks ve bir arkadaşı YouTube kanalı için şaka soygunu videosu çekmek için Starnesin de aralarında bulunduğu bir gruba ellerinde kasap bıçaklarıyla yaklaştı. Starnes’in ise polise, soygunun şaka olduğunun farkında olmadığını ve Wilksi kendisini ve yanındakileri korumak için vurduğunu söylediği belirtildi. (DHA)

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