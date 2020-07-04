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Sakarya'da patlama yaşanan fabrikanın eski işçisi: Sigara içiliyor diye şikayet ettim, işten çıkarıldım

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Sakarya'da patlama yaşanan fabrikanın eski işçisi: Sigara içiliyor diye şikayet ettim, işten çıkarıldım
Sakarya'da patlama yaşanan fabrikanın eski işçisi: Sigara içiliyor diye şikayet ettim, işten çıkarıldım

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 4 hayatını kaybetti, yaralanan 114 kişi hastaneye kaldırıldı.

Patlamayla birlikte havai fişekler gökyüzünde ardı ardında patlarken çıkan yangın, hem havadan hem de karadan müdahaleyle uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

DHA'nın haberine göre Sakarya'nın yanı sıra komşu il Düzce'den de duyulan patlamayla birlikte gökyüzüne dumanlar yükseldi.

Havai fişekler, gökyüzünde ardı ardına patlamaya başladı, fabrikada yangın çıktı.

Patlamanın şiddetiyle fabrikanın yakınında bulunan bazı binaların camları kırıldı. Olay sırasında fabrikada bulunan işçilerden bazıları kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.

"Sigara içilmesini şikayet ettim, işten çıkarıldım"

Patlamada eşi Havva Çelik'i kaybeden, fabrikanın eski işçilerinden Salih Çelik, fabrikada sigara içildiğini ve bunu şikayet ettiği için işinin dördüncü ayında işten çıkarıldığını söyledi.

BBC Türkçe'ye konuşan Çelik, "Burada genç çalışmıyor çünkü tedbir yok. Oraya ancak muhtaç olan biri gider. Ben de muhtaçtım. Kirada oturuyorum ne yapayım. Eşim orada çalışıyordu, ben inşaatlarda yevmiyeli çalışıyorum. Gündelikçi olarak. Benim oğlum askerden bu sabah geldi" dedi ve ekledi:

"Bu fabrikanın kaçıncı patlayışı. Her patladığından sonra isim değiştirilerek yeniden kurulmaz ki. Neden incelemiyorsunuz. Onlar sefasını sürer, biz bağıra bağıra ağlarız sadece. Ben şimdi çoluk çocuğum ile kalacağım evde. Benim yaramı kim saracak, hiç kimse.

"Bir düzen kurmuştum. Ben ne garibanlıklarla büyüdüm. İşte o arkadaşım bilir, zar zor evlendim çoluk çocuk sahibi oldum bir yuva kurdum tam mutluluğu yakaladım derken mutluluğum gidiyor. Böyle adalet mi olur. Ben ne yapacağım şimdi?"

Patlamada hayatını kaybedenlerin bir kısmının cenaze törenleri bugün düzenleniyor.

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