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Sakarya'daki patlamayla ilgili dört kişi tutuklandı

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Sakarya'daki patlamayla ilgili dört kişi tutuklandı
Sakarya'daki patlamayla ilgili dört kişi tutuklandı

Sakarya’da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili gözaltına alınan dört kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Valiliği de Hendek ilçesindeki patlamayla ilgili açıklamasında ölü sayısının 7 olduğunu, aranan kişi kalmadığını belirtti.

Açıklamada şu ifadeler var:

“Hendek ilçesinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 6 vatandaşlımızın hayatını kaybettiği, 1 vatandaşımızın ise araındığı bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bugün itibariyle kayıp olan 7’nci kişinin, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan DNA çalışması sonucu kimlik tespiti yapılmış ve patlamada hayatını kaybeden kişi sayısı 7 olmuştur. Böylece ilgili ekiplerimizce aranan herhangi bir kişi kalmamıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, aile ve yakınlarına sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.”

Fabrika müdürü, iki usta başı ve iş güvenliği uzmanı, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Sanıklar, mahkemenin tutuklanması kararı üzerine cezaevine gönderildi.

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