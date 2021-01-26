Salgın Mağusa'ya da sıçradı

Bakan Pilli: "Toplam 3665 test yapıldı, 34'ü yerel 38 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi yoğun bakıma alındı" Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3665 olduğunu, 34'ü yerel 38 pozitif vakaya rastlandığını , 1kişinin yoğun bakıma alındığını, 19 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, vakalardan 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 34 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. Pilli, vakalardan 9 kişinin Lefkoşa, 14 kişinin Girne, 14 kişinin Mağusa Bölgesi'nden olduğunu belirtti.