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Şampiyon Melekler Anısına, Kickboks, Muaythai ve MMA Müsabalarında kazananlar belirlendi

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Şampiyon Melekler Anısına, Kickboks, Muaythai ve MMA Müsabalarında kazananlar belirlendi
Şampiyon Melekler Anısına, Kickboks, Muaythai ve MMA Müsabalarında kazananlar belirlendi

KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu tarafından Şampiyon Melekler Anısına 1.KKTC Ferdi Kickboks Şampiyonası, 1.KKTC Muaythai Şampiyonası ve 3.KKTC MMA Şampiyonası, 30 Nisan 2023, Pazar günü, Gazimağusa’da Arena Spor Salonu’nda büyük bir katılım ile yapıldı.

      Sporcuların yapılan sağlık kontrolünden sonra, Açılış Törenine geçildi. Törende Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde yaşamını yitiren soydaşlarımız ile sporcu öğrencilerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Federasyon Başkanı Niyazi DEMİREL’in konuşmasına müteakip müsabakalara geçildi.

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     Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde, Kickboks Şampiyonasında Kick Light ve Low Kick disiplinlerinde, Muaythai Şampiyonasında B Class disiplininde ve MMA Şampiyonasında MMA Grapling ve MMA Light disiplinlerinde yapılan ve Federasyona bağlı 7 dernekten 57 sporcunun yarıştığı Şampiyonalar çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

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     Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları ve dereceye giren takımlara kupaları Dernek Başkanları ve Federasyon yetkilileri tarafından verildi.

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      1.KKTC Muaythai Şampiyonası 1’incisi 77 Puanla Erdem Akademi Spor Derneği, 2’ncisi 12 Puanla Şimşek Savunma Sanatları Derneği ve 3’üncüleri Cengizköy Spor Derneği, Ottoman Fight Spor Derneği ve Cyprus Bull & Lion Spor Derneği oldular.

     3.KKTC MMA Şampiyonası 1’incisi 53 Puanla Ottoman Fight Spor Derneği ve 2’ncisi 10 Puanla Cyprus Bull & Lion Spor Derneği oldu.

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