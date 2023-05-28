Sandıkların %70'i Açıklandı

Saat 18.36 itibariyle açılan sandık sayısı yüzde 71,45.
Tayyip Erdoğan: Yüzde 54,37.
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 45,63.
ANKA
Saat 18.41 itibariyle açılan sandık sayısı yüzde 70,94.
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50,88.
Tayyip Erdoğan: Yüzde 49,12.
Saat 18.36 itibariyle açılan sandık sayısı yüzde 71,45.
Tayyip Erdoğan: Yüzde 54,37.
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 45,63.
Saat 18.41 itibariyle açılan sandık sayısı yüzde 70,94.
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50,88.
Tayyip Erdoğan: Yüzde 49,12.
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