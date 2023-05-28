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Sandıkların %80'i Açıldı

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Sandıkların %80'i Açıldı
Sandıkların %80'i Açıldı

Saat 18.51 itibariyle açılan sandık sayısı yüzde 79,09.

 

Tayyip Erdoğan: Yüzde 53,70.

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 46,30.

ANKA

Saat 18.50 itibariyle açılan sandık sayısı yüzde 79,33.

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50,13.

Tayyip Erdoğan: Yüzde 49,87.

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