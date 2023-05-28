Sandıkların %85'i Açıldı! ANKA'ya Göre Durum 50-50

Saat 18.55 itibariyle açılan sandık sayısı yüzde 82,64.
Tayyip Erdoğan: Yüzde 53,41.
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 46,59.
ANKA
Saat 19.02 itibariyle açılan sandık sayısı yüzde 84,85.
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50.
Tayyip Erdoğan: Yüzde 50.
Saat 18.55 itibariyle açılan sandık sayısı yüzde 82,64.
Tayyip Erdoğan: Yüzde 53,41.
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 46,59.
Saat 19.02 itibariyle açılan sandık sayısı yüzde 84,85.
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50.
Tayyip Erdoğan: Yüzde 50.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.