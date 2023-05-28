Sandıkların %95'i Açıldı

Saat 19.35 itibariyle açılan sandık sayısı yüzde 96,01.
Tayyip Erdoğan: Yüzde 52,28.
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,72.
ANKA
Saat 19.35 itibariyle açılan sandık sayısı yüzde 95,32.
Tayyip Erdoğan: Yüzde 51,52.
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 48,48.
Saat 19.35 itibariyle açılan sandık sayısı yüzde 96,01.
Tayyip Erdoğan: Yüzde 52,28.
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,72.
Saat 19.35 itibariyle açılan sandık sayısı yüzde 95,32.
Tayyip Erdoğan: Yüzde 51,52.
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 48,48.
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