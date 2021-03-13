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Saner’den teşekkür mesajı

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Göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede anjiyo olan Başbakan Ersan Saner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti.
Saner’den teşekkür mesajı

Göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede anjiyo olan Başbakan Ersan Saner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti.

Saner paylaşımında ; “Değerli dostlarım Geçtiğimiz gün geçirmiş olduğum anjiyo sonrası beni telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten, degisik sosyal medya servisleri ile mesaj gönderen tüm kardeşlerime yürekten teşekkürlerimi ifade ediyorum. Sizler gibi dostlarım olduğu için kendimi çok şanslı addediyorum. En derin Sevgi ve Saygilarimla” dedi 

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