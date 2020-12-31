  • BIST 1.477
  • Altın 453,635
  • Dolar 7,4188
  • Euro 9,0727
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAPilli:8'i yerel 16 pozitif vaka!

Şanlıurfa’ya siren çalarak giren 38 ambulans şoförüne soruşturma

»
Şanlıurfa’da hizmet verecek olan 38 yeni ambulansın kente gelişi sırasında dron çekimi eşliğinde siren çalarak giren sürücüler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Şanlıurfa’ya siren çalarak giren 38 ambulans şoförüne soruşturma

Sağlık Bakanlığı'nın Şanlıurfa'ya gönderdiği tam donanımlı 38 yeni ambulans, peşpeşe siren çalarak kentte giriş yaptı. Uzun ambulans konvoyunun gelişi sırasında dron çekimi yapıldı. Bu sırada ambulanslar ise siren çalarak toplama merkezine giriş yaptı.

Ambulansların siren seslerini duyarak paniğe kapılan vatandaşların şikayeti üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada, ambulansların şehre girişi sırasında, personelden bazılarının siren çaldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"İntikal sırasında bazı sürücülerimiz, uyarılmalarına rağmen siren açmalarından dolayı vatandaşlarımız arasında merak ve tedirginlik uyandırması söz konusu olmuştur. Konuyla ilgili olarak siren açan ve talimatlara uymayan personeller hakkında gerekli işlemler yapılarak, soruşturma başlatılmıştır."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bahçelievler'de dükkana giren otomobil alev topuna döndü31 Aralık 2020 Perşembe 20:15
  • MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Aliyev, Tatar Ve Saner'e Yeni Yıl Kutlaması31 Aralık 2020 Perşembe 17:32
  • Türkiye Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sergilendi31 Aralık 2020 Perşembe 17:29
  • AİHM Büyük Dairesi'nin 'derhal serbest bırakılması' kararı sonrası Demirtaş'a Kobani'den iddianame31 Aralık 2020 Perşembe 15:26
  • Anket: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onay oranı aralık ayında yüzde 45,6'ya geriledi31 Aralık 2020 Perşembe 15:18
  • 'İzmir depremine yardım' bahanesiyle iş insanlarını dolandıran 3 kişi tutuklandı30 Aralık 2020 Çarşamba 23:45
  • Akademisyen Aylin Sözer'in katili, cinayetin ardından kardeşine 260 bin TL göndermeye çalışmış30 Aralık 2020 Çarşamba 23:30
  • Koronavirüsü yenen doktor: Nefes almak isteyip, alamamak çok kötü bir duygu30 Aralık 2020 Çarşamba 23:15
  • Türkiye'de Bankanın güvenlik görevlisi 4.5 milyon lirayla kayıplara karıştı30 Aralık 2020 Çarşamba 23:00
  • Kahvaltıya uyandırdığı için annesini tüfekle vurarak öldürdü30 Aralık 2020 Çarşamba 22:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti