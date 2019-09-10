Savcının Demirtaş itirazı reddedildi tahliye kesinleşti

Yargılandığı ana davada hakkında tahliye kararı verilen HDP’nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında savcılığın yaptığı itiraz reddedildi.

Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde bir dizi terör suçlaması ile tutuklu olarak yargılanan Selahattin Demirtaş hakkında son duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi. Ancak Demirtaş daha önce “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan aldığı 4 yıl 8 aylık hapis cezası nedeniyle cezaevinden çıkamadı. Kararın hemen ardından duruşma savcısı itirazda bulundu ve Demirtaş hakkında yeniden tutuklama kararı istedi. Ankara 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen itiraz da için ret kararı verildi ve tahliye kararı kesinleşti.

AVUKATLARI GÖRÜŞECEK

Kararın ardından avukatları Demirtaş ile bir görüşme yapacak. Görüşmede itirazın reddinden sonra nasıl bir tahliye başvurusu yapılacağı ele alınacak. Bu görüşmeler sonunda denetimli serbestlik ve tutukluluk süresinin mahsubuna dair başvuru yapılması bekleniyor.