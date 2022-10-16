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Seçim kampanyası için cinsel içerikli film çekti

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ABD'de New York Kongresi için bağımsız olarak yarışan Mike Itkis, seçim kampanyasına dikkat çekmek için cinsel içerikli film çekti.
Seçim kampanyası için cinsel içerikli film çekti

New York’un 12. kongre bölgesi için bağımsız aday olarak yarışan Mike Itkis, son derece ilginç seçim kampanyası ile gündem oldu. ‘Cinsel hakların açıkça tanımlanması ve korunması gerektiği’ni vurgulayan Itkis, videonun amacının seks işçiliğini yasallaştırmaya olan “taahhüdünü” göstermek olduğunu söyledi.

Kongre’nin bağımsız adayının 13 dakikalık videosunda ona Nicole Sage eşlik etti. İkilinin seks kaseti porno sitelere de yüklenirken, 100 binden fazla kez izlendi. Videonun iki bölümünün olduğu belirtildi.

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İtkis, konuyla ilgili ABD basınına yaptığı açıklamada, “Sadece bunun hakkında konuşsaydım, bu konuya olan bağlılığımı göstermezdi” dedi. Videoda İtkis’in partnerine “Kimse beni burada olmaya zorlamıyor. Uyuşturucu veya alkolün etkisi altında değilim.” söylediği de duyuluyor. Ona istediği zaman ‘durabileceğini’ söylerken bu kelimenin öneminin altı çiziliyor.

Yayımlanan 13 dakikalık video ise kısa sürede gündem oldu. Itkis, seçilmesi halinde seks işçiliğini yasal hale getirmeyi vaat etti.

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